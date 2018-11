Mancini lancia Immobile: "Ha molte possibilità di partire titolare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Immobile ha molte possibilità di partire dall'inizio". Con questa risposta, di fatto, Roberto Mancini ha annunciato Ciro Immobile come grande favorito per il ruolo da titolare contro il Portogallo: "Lui gioca nel club in una maniera diversa, però una qualità ce l'ha ed è importante: fa gol. Noi stiamo cercando quelli, alle volte giochi senza attaccanti e fai 2-3 reti. In area di rigore ha qualità molto importanti, lui è avvantaggiato. Non credo ci sarebbe grande differenza, abbiamo 24 ore per decidere e lo faremo domani".

Come deve giocare Immobile?

"Sarà una partita un po' diversa con quella della Polonia, le qualità le ha, è intelligente, veloce, ha fiuto del gol. Se giocherà lui dovrà fare quello che sa, stare vicino ai due centrali".