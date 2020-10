Mancini: "Lewandowski da tempo tra i migliori bomber al mondo: peccato non averlo visto in A"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Polonia-Italia, il ct azzurro Roberto Mancini ha incensato di lodi bomber Robert Lewandowski, suo prossimo avversario in Nations League: "In generale i giocatori forti mettono in difficoltà tutti. Credo che Lewandowski sia uno dei migliori attaccanti al mondo e che lo sia da parecchi anni. È un dispiacere non averlo visto giocare in Italia".