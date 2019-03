Mancini: "Liechtenstein? Niente cali. Brasile ha pareggiato con Panama"

Il tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa. "Siamo felici, volevamo riportare entusiasmo, potevamo farlo solo con la qualità del gioco e della squadra. Dobbiamo lavorare tanto per migliorare, far affezionare tante persone alla Nazionale. Su Arrigo... ha sbagliato con 24 anni di ritardo. Lui ha cambiato il calcio in Italia, fa piacere"

Su cosa cambierà. "Facciamo allenamento oggi, dopo l'altra sera, vanno valutare le condizioni fisiche. Non abbiamo ancora preso nessuna decisione, probabilmente 3-4 giocatori li cambieremo".

Sull'Italia del gol. "Una squadra ha una vera identità quando riesce ad affrontare ogni partita con la stessa concentrazione. Noi abbiamo il nostro gioco che ci accompagnerà da qui agli Europei. Dovremo essere più aggressivi ieri sera, tutte le partite vanno giocate, basti pensare a Brasile-Panama".

Su Sensi. "Non è l'unica alternativa, Verratti può fare il ruolo di Jorginho. Non credo avremo problemi".