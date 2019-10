Fonte: dal nostro inviato a Coverciano

Nel corso della conferenza stampa da Coverciano, il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato anche dello sfogo di Antonio Conte sul clima del calcio italiano. "Ogni paese ha il suo modo di vivere il calcio. In Italia si vive con più passione, a volte esagerando. In Inghilterra non accade. Se torni in Italia sai che ci sono, negli ultimi dieci anni si esagera ma il modo di vivere la partita è questo. Non so a cosa si riferisse direttamente Conte…".