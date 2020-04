Mancini: "Messi-Inter? Di sicuro Moratti ci avrebbe provato. Come fece con Ronaldo"

Lionel Messi e l’Inter. Una suggestione per tanti tifosi interisti, a partire dall’ex presidente Moratti, smentita dallo stesso fenomeno del Barcellona. Nell’intervista rilasciata a Sportmediaset ne ha parlato anche Roberto Mancini, oggi ct azzurro ma per anni tecnico dell’Inter: “Penso che se (Moratti, ndr) fosse rimasto presidente dell’Inter ci avrebbe provato in questo momento. Conoscendolo penso che ci avrebbe provato, come ha fatto con Ronaldo, che era uno degli attaccanti più forti del mondo, e riuscì a portarlo all’Inter".