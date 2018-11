Mancini: "Mi dispiace per Ventura. Non è solo colpa dell'allenatore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato delle dimissioni del suo predecessore, Gian Piero Ventura, dalla panchina del Chievo Verona. "Non so le motivazioni delle dimissioni, mi dispiace perché speravo potesse riabilitarsi. Quando si perde, come ha detto Pellissier, non è solo colpa dell'allenatore. Un anno dalla Svezia? Nel calcio ci sono momenti difficili, con sconfitte, da accettare pur se dolorose. Noi stiamo migliorando, abbiamo ancora un po' di tempo. San Siro risponde sempre alla grande per le partite della Nazionale, è un'ottima cosa, speriamo di fare una grande partita per ringraziare il pubblico"".