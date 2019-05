Mancini: "Non l'ho fatto da giocatore, proverò a vincere da ct dell'Italia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio 24, Roberto Mancini ha parlato anche del suo rapporto con la Nazionale. "Ci sono dei momenti un po’ difficili perché passano troppi mesi tra una partita e l’altra, ma è stato bello, divertente. Il lavoro sta dando i suoi frutti e siamo felici che ci sia un po’ più di gioia quando gioca la Nazionale. Io stato in club, sicuramente avrei potuto trovare qualcos’altro, però mi sembrava che la Nazionale fosse una cosa talmente bella e importante per un allenatore che ci tenevo. Sicuramente la Nazionale era la cosa più importante per me, al di là di tutto. E’ andata così, adesso speriamo di ottenere dei risultati. A Coverciano ho passato una vita, le Nazionali le ho fatte tutte. Poi chiaramente mi dispiace non aver vinto con la Nazionale e non aver giocato il Mondiale anche perché in quegli anni la Nazionale era troppo forte per non aver vinto e quindi è chiaro che la mia speranza è riuscire a vincere da allenatore".