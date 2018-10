Mancini pensa ad Allan: l'ex Udinese ha il doppio passaporto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Brasile non l'ha finora considerato per la selezione verdeoro, adesso ad Allan ci pensa Roberto Mancini. Arrivano aggiornamenti in merito al centrocampista del Napoli, entrato nel mirino del ct della Nazionale Italiana per una possibile chiamata futura. Tv Luna fa sapere che il club partenopeo ha confermato alla FIGC come il calciatore ex Udinese sia in possesso del passaporto italiano: fugati i dubbi e vista la volontà di Mancini, ora tocca solo ad Allan decidere se accettare o meno un'eventuale chiamata per vestire la maglia dell'Italia.