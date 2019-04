© foto di www.imagephotoagency.it

Prima del fischio d’inizio la Roma di Ranieri sembrava schierata col 4-3-3. Ma ben presto la squadra si è modellata sul 4-2-3-1 con Zaniolo centro di gravità del gioco giallorosso nel ruolo di trequartista. Una posizione non nuova per lui, anche se con Ranieri non sembrava più di moda. Ma che invece, ieri sera contro la Fiorentina, è stata riproposta con ottimi risultati. Perché Zaniolo ha giocato bene, ha segnato, si è mosso fra le linee e più in generale ha dettato sempre e comunque il passaggio al compagno, dimostrando per l’ennesima volta una maturità tattica non comune. Un ruolo ibrido, da calciatore moderno, che tanto piace ai tecnici per l'imprevedibilità che regala al gioco collettibo. E che avrà apprezzato sicuramente anche il ct Roberto Mancini, presente sugli spalti dell’Olimpico. Risposte positive sul piano del gioco e sul piano realizzativo che, se confermate dalla continuità, regaleranno nuove e diverse idee tattiche anche alla Nazionale azzurra.