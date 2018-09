© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, dopo il k.o. contro il Portogallo è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Gli errori li commettiamo, dobbiamo cercare di limitarli. I ragazzi hanno dato tutto, noi dobbiamo trovare dei rimedi e metterci di più. Nel primo tempo abbiamo avuto molte più palle che tenevamo davanti, questa è una cosa che può essere importante".

Sulla possibile retrocessione in Nations League: "Dobbiamo crescere, non c'è niente da fare. Quando un ragazzo è giovane e non gioca ad alti livelli, quando lo fa va in difficoltà, è normale".

Sulla condizione: "Quando migliorerà la gamba sarà positivo. Non riusciamo a fare gol, è un problema che dobbiamo risolvere".