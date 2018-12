Mancini restituisce i gioielli all'Under 21: a giugno l'Italia sarà competitiva

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ct Roberto Mancini ha confermato oggi quello che più o meno tutti sapevamo: l'Under 21 potrà contare su tutti gli effettivi convocabili per il prossimo Europeo da giocare in casa. Rispetto alle recenti convocazioni una grossa mano la riceverà il centrocampo, mentre poco o niente dovrebbe variare in difesa, già consolidata in questo anno e mezzo di amichevoli, anche se i risultati sono stati spesso negativi. L'Italia sarà competitiva, questo è certo, visto che già nelle recenti sfide con Inghilterra e Germania la formazione di Di Biagio si era mostrata all'altezza, figurarsi col rientro in squadra dei quattro o cinque "big" che sono andati a rinforzare i grandi. Da non dimenticare però anche ciò che potrebbe arrivare da "sotto": un giocatore come Zaniolo è ormai un titolare fisso, mentre Kean e Tonali hanno dimostrato il proprio valore al punto da essere già inclusi nei convocati della Nazionale maggiore.

L'ultimo undici schierato da di Di Biagio (amichevole contro la Germania): Audero; Calabresi, Romagna, Bastoni, Pezzella; Zaniolo, Locatelli, Mandragora; Parigini, Cutrone, Orsolini.

Come sempre accade, la formazione titolare attuale è molto diversa da quella che ha iniziato il nuovo corso: a settembre 2017 l'Under 21 si era schierata col 4-4-2 e due esterni molto offensivi come Chiesa e Orsolini, mentre davanti erano Cutrone e Cerri a comporre il duo offensivo. In difesa la novità era l'emergente Bonifazi, poi frenato dagli infortuni. Barella, subito punto fermo della squadra, sarà coinvolto quasi subito da Mancini per la selezione maggiore.

Primo undici nel nuovo corso (amichevole contro la Spagna): Scuffet; Calabria, Mancini, Bonifazi, Pezzella; Chiesa, Mandragora, Barella, Orsolini; Cerri, Cutrone.

Col rientro di Chiesa e Barella, e coi "prestiti" di Pellegrini e Donnarumma, la selezione di Di Biagio tornerebbe a essere una delle favorite per la vittoria finale, con un bel pieno di esperienza internazionale. Il portiere del Milan gioca stabililmente le coppe, così come il centrocampista della Roma, mentre il fiorentino e il cagliaritano sono diventati titolarissimi della Nazionale Maggiore. Il rientro di Cutrone dopo un paio di convocazioni ha aggiunto peso all'attacco, mentre in difesa Mancini e Romagna non dovrebbero essere in discussione, a dispetto della crescita esponenziale di Bastoni.

Il possibile undici dell'Europeo: Donnarumma; Calabria, Mancini, Romagna, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Chiesa, Cutrone, Parigini.