Mancini ricorda Paolo Rossi: "Non me ne faccio una ragione. Era il simbolo di intere generazioni"

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana si è raccontato nel corso di un'intervista al quotidiano Il Tirreno oggi in edicola. Fra i tanti temi toccati anche quello legato al ricordo di Paolo Rossi: "Più passa il tempo e più sono sconvolto. Non sapevo fosse malato, non me ne faccio una ragione. Fatico a togliermi dalla mente il suo sorriso. Pablito è il simbolo di intere generazioni, di un'Italia che attorno a lui ha trovato la forza di tirarsi fuori da un momento difficile e poi ripartire".