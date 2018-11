Mancini: "Sarebbe stato bello affrontare CR7, Portogallo forte comunque"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Portogallo deve far paura anche senza Cristiano Ronaldo. È questo il messaggio che lancia ai suoi Roberto Mancini, ct dell'Italia, alla vigilia della gara: "Il Portogallo ha Bruma e Rafa Silva che sono straordinari, per questo sono campioni di Europa. Il Portogallo rimane una grande squadra, lo ha dimostrato nella finale dell'Europeo. Rimane una delle migliori per il gioco che attua, ha calciatori straordinari in fase offensiva. Credo che sarà bellissima anche senza Cristiano, ci sarebbe piaciuto fosse stato in campo".

Sulla Nations League.

"Ci piacerebbe andare alla final four, è chiaro. Nelle prime partite dovevamo dare possibilità ai ragazzi giovani di giocare partite importanti come quella in Portogallo, anche facendo errori. Se non gioca mai, per un giovane, diventa difficile. Il nostro obiettivo è l'Europeo, bisogna pensare che a distanza di due anni ci sono ragazzi giovani con più partite nel proprio bagaglio".