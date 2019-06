Mancini. "Sarri? Torna in Italia più preparato. Commisso ama il calcio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il CT azzurro Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky: "Il CT dell'Italia femminile Milena Bertolini merita grande rispetto per quello che sta facendo. Partecipare al Mondiale dopo tanti anni è bellissimo ed aver iniziato con una vittoria è stato ancora più bello. Sarri alla Juventus? Gli allenatori italiani che vanno all'estero fanno un'esperienza straordinaria. Sicuramente sarà un bene per il calcio italiano, Sarri torna ancora più preparato. Non so come potrà giocare la Juventus, sicuramente i bianconeri faranno altri acquisti per migliorare la rosa. La Nazionale azzurra? Noi dobbiamo ancora migliorare, lo facciamo partita dopo partita. Abbiamo riportato entusiasmo per la Nazionale, questo è ancora più bello. Adesso tocca a noi: vogliamo continuare a migliorare. Commisso? Lo conosco perché mio figlio Andrea ha giocato nei Cosmos. È un grande appassionato di calcio, acquistando la Fiorentina ha fatto un bel gesto per il calcio italiano".