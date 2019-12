Mancini scherza da Riyad: "Io ct? E' perché non c'era più nessuno..."

Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Mancini, ct dell'Italia, era presente a un incontro a Riyad con gli allenatori e i dirigenti al Leadership Institute della capitale dell'Arabia Saudita. Ha parlato, nel corso della lunga chiacchierata, anche della sua guida tecnica. "Ero rimasto solo io... Non c'era più nessuno... Scherzi a parte, allenare la Nazionale è bello, importante. E' un onore e non è semplice e banale, la situazione era difficile ma ho creduto molto nelle possibilità mie e dei ragazzi che volevo chiamare. Volevamo costruire qualcosa di importante che potesse restare nel tempo, le situazioni sono diverse. A volte decidi di andare all'estero per un'esperienza diversa dalle solite, altre decidi di guidare la Nazionale".