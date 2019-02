Roberto Mancini ha convocato Fabio Quagliarella per lo stage della Nazionale italiana. Il ct, in conferenza da Coverciano, ha così parlato dell'attaccante della Sampdoria: "Abbiamo giocatori bravi anche se abbiamo fatto pochi gol. Credo sia una questione anche di fortuna. Non avremo grandi problemi, perché creiamo molto. Quagliarella sta giocando bene, è capocannoniere, se lo merita. E' sempre stato forte, sa benissimo però che potrà esserci o no. Se poteva stare nella nostra Samp? In panchina sì (ride, ndr)".