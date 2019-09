Mancini: "Siamo l'Italia, il nostro obiettivo è vincere l'Europeo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle colonne de Il Mattino troviamo una lunga intervista a Roberto Mancini. Il CT azzurro suona la carica in vista dell'Europeo: "Non possiamo andare all'Europeo non avendo come obiettivo di vincerlo. Siamo l'Italia, con la nostra storia, con la nostra tradizione". Mancini parla anche della scelta di accettare la panchina dell'Italia dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale: "Nessuno si voleva prendere questa responsabilità. Tutti pensavano che ci sarebbero voluti anni per risollevare l'Italia, invece bastava andare a cercare quelli bravi ed avere il coraggio di far giocare i più giovani". Una battuta anche sulle avversarie più pericolose: "Siamo messi benissimo nel gruppo, speriamo di qualificarci con la Grecia a Roma. Le avversarie per la lotta al titolo? La Francia campione del mondo, Spagna e Olanda che si stanno ricostruendo, la Germania e il Portogallo".