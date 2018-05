Mancini: "Sono emozionato, allenare l'Italia è una delle cose più belle"

Roberto Mancini ct della Nazionale italiana. Un sogno che si realizza come ha raccontato il diretto interessato: "Sono emozionato perché la panchina della nazionale non è un qualcosa di banale. Sono orgoglioso, per uno come me che venne a Coverciano nel 1978 con l'under14 diventare l'allenatore della nazionale è una delle cose più belle".