Mancini: "Spero che l'Italia piaccia. Kean e Zaniolo? Strada ancora lunga"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista, quella rilasciata da Roberto Mancini, al microfono di DAZN. Il ct della Nazionale ha parlato della sua selezione, che tra un anno dovrebbe essere presente all'Europeo con tanta voglia di far dimenticare le amarezze del passato e della mancata qualificazione a Euro 2016. "Spero che sia una Nazionale che piaccia. Ha giocatori tecnicamente bravi e spero questo possa avvicinare tutti i tifosi alla squadra. In questo momento c'è grande entusiasmo e questo credo sia molto importante", le parole dell'ex tecnico di Inter e Manchester City.

Kean e Zaniolo le danno del lei? Quando li ha convocati come hanno reagito? "Loro sono giovani, penso siano giusto. Quando li ho chiamati Zaniolo credo non se lo aspettasse, perché non aveva ancora debuttato in Serie A, ma l'abbiamo chiamato perché l'avevamo seguito molto agli Europei Under 19 e in sei mesi è migliorato tantissimo. Poi la strada è ancora lunga. Kean era nella stessa Nazionale di Zaniolo, magari non si pensava potessero giocare così presto in Nazionale. Dai giovani ci si può aspettare una grande partita e poi quella dopo magari meno, vanno aspettati, gli va data fiducia perché sono giovani e hanno grande talento".

Il più grande colpo che ha fatto appena arrivato in Nazionale? "Ho firmato (ride, ndr). Il primo colpo forse è stato quello di puntare anche con qualche rischio sui ragazzi più giovani con i tre o quattro più esperti".

L'errore che invece ha commesso? "Quando giochiamo la seconda partita di Nations League, contro il Portogallo, abbiamo cambiato la squadra, forse potevamo cambiarne solo metà. Però il nostro obiettivo era quello di inserirli anche a rischio di perdere, purtroppo. I ragazzi migliorano solo se giocano partite così importanti".

L'obiettivo del suo undici azzurro qual è? "Adesso è quello di qualificarsi ai campionati d'Europa, poi le partite della Nazionale sono tutte da vincere, soprattutto per noi che abbiamo un ranking troppo brutto per l'Italia".