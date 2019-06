Mancini su Balotelli: "Giocasse al suo livello segnerebbe 3 gol a partita"

© foto di Federico Gaetano

"Io ho parlato con Mario, gli ho spiegato la mancata convocazione. Gli ho detto le motivazioni e lui come tutti gli altri ha tempo per rientrare, è solo una questione tecnica e dipenderà solo da lui. Se lo merita tecnicamente verrà chiamato". Così Roberto Mancini analizza le recenti prestazioni di Mario Balotelli in conferenza stampa, da Coverciano: "Fa ancora cose che non deve fare, s'è beccato quattro giornate di squalifica. Tutto dipenderà da lui. Le prossime saranno due gare difficili, la Grecia è una squadra forte tecnicamente così come lo sarà la Bosnia a Torino. Non così male ultimamente? Mario ha le qualità tecniche per giocare a livelli più alti, può fare molto di più e non gioca al 100%, altrimenti segnerebbe 3-4 gol a partita. Gioca a un livello basso e per me non va bene, ha dodici mesi per tornare in Nazionale e dipende da lui. Immobile è sempre stato con noi e ha fatto bene, possono esserci dei periodi negativi ma era giusto che fosse qui".