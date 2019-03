Mancini su Balotelli: "Mario non è un problema per nessuno di noi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Interpellato circa le parole di Balotelli, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha voluto sottolineare che non c'è preclusione nei confronti del giocatore dopo il successo, rotondo, di stasera contro il Liechtenstein: "Non ho letto. Penso che Mario non sia un problema per nessuno di noi, poi non so a cosa si riferisse. Non deve rimanerci male, non si può piacere a tutti".