Mancini su Balotelli: "Per qualità uno dei migliori 9. Ma anche quest'anno non ha fatto benissimo"

Lunga intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky' dal ct della Nazionale Roberto Mancini. Nel corso del botta e risposta, il Mancio s'è soffermato anche su Mario Balotelli e sulla possibilità di rivederlo con la maglia dell'Italia nei prossimi mesi: "Per qualità è uno dei migliori centravanti in assoluto ma solo quello non basta. Deve fare di più e lo sa: quest'anno a Brescia non ha fatto benissimo. La nostra speranza è di averlo al 100% come era agli Europei di Prandelli o con me al Manchester City. E' ancora giovane, manca un anno: c'è spazio per tutti, non solo per lui".