Mancini su Balotelli: "Sa che lo stimo, quando segna deve esultare"

Lunga intervista, quella rilasciata da Roberto Mancini, al microfono di DAZN. Il ct della Nazionale ha parlato anche di Mario Balotelli, attaccante che ha conosciuto ai tempi dell'Inter e allenato anche al Manchester City.

Lei da giovane era un po' irruento sul campo, ora invece è diventato un perfetto gestore e uno straordinario mediatore, come ha fatto? "Quando uno è giovane penso sia normale un po' diciamo irregolare, credo faccia parte della vita. Poi si migliora facendo degli errori e dopo tanti anni uno un po' di esperienza la accumula".

Quindi c'è speranza anche per Mario Balotelli? "Mario è un calciatore di grande talento e in questo momento è nel pieno della maturità di un calciatore, avendo 29 anni è ancora tutto nei suoi piedi e nella sua testa. Io l'ho fatto debuttare quando era un bambino, sa la stima che ho per lui come calciatore e come ragazzo, però in un momento così bisogna fare di più".

Ha visto le esultanze social? "Lui quando fa gol deve esultare. Si gioca per fare gol e lui deve esultare come quando era ragazzino".