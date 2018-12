© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Raggiunto anche dai microfoni di Sky il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato di Juventus-Inter, in programma venerdì: "Sarà sicuramente una bella partita, Juventus e Inter sono due belle squadre con tanti grandi giocatori. Nella fantasia dei tifosi quelli che possono risolverla sono Ronaldo e Icardi, probabilmente sarà così. Sanno cosa fare, non c'è molto da dire".

Come finirà?

"Credo che sia aperta a qualsiasi risultato. La Juve va benissimo ormai da sempre, l'Inter è in crescita".

Con una vittoria della Juve il campionato sarebbe chiuso?

"No, diventerebbe un po' più difficile per l'Inter. Però mi pare che il Napoli sia lì, ieri ha fatto un'altra ottima partita. E il campionato è ancora lungo, ci sono troppe partite e troppi punti in palio per definirlo chiuso".