© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Mancini, CT della Nazionale, ha parlato a margine della premiazione per il Premio Bearzot del futuro di Nicolò Zaniolo: "Non so se è meglio che resti a Roma anche senza Champions. Lui è un bravo giocatore, un ragazzo giovane che deve imparare ancora tanto e deve crescere e migliorare. La cosa più importante per lui è giocare, e giocare sempre come sta facendo adesso".