© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha parlato anche di Nicolò Zaniolo: "Cosa mi ha detto in più la sua prestazione contro il Porto? Che magari può giocare anche in un altro ruolo anche se non è il suo. Adesso tocca palla e segna. Cosa mi aveva colpito quando l'ho convocato ad agosto? Lo avevo seguito all'Europeo U19 e mi era piaciuto perché è forte fisicamente, arriva spesso al tiro e quando ha la palla non gliela levano mai. Perché l'Inter non ci ha puntato? Con i giovani a volte è difficile capire. Io ci ho visto delle qualità, uno così non lo abbiamo, ha caratteristiche diverse da Barella, Jorginho o Verratti. Il paragone con Pogba ci sta. Adesso però servono calma e pazienza perché anche lui andrà in difficoltà".