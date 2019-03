Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore della Nazionale Roberto Mancini s'è soffermato anche su Moise Kean, attaccante della Juventus classe 2000 convocato per le prime gare di qualificazione a Euro 2020: "Il nuovo Balotelli? Alla sua età giocava in A, faceva gol, ha vinto tanto. Speriamo che lui parta come Mario, cioè benissimo. E poi continui, è chiaro che Balotelli potesse fare molto di più, ma ha comunque fatto una buona carriera".