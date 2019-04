© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tema del razzismo nelle ultime settimane è tornato fortemente di attualità. E anche il ct Roberto Mancini, dall'Aula Magna di Coverciano, ha voluto dire la sua sull'argomento: "Ci sono persone che sono allo stadio e si comportano bene. Queste cose accadono in Italia ma anche altrove, come in Inghilterra. Lì però agiscono subito contro chi fa atti di questo genere che comunque accadono e continueranno ad accadere. Forse si può agire più rapidamente sapendo di chi si parla".