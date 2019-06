Mancini sull'Inter: "Conte l'uomo giusto. Anche il club si è assestato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Mancini, attuale ct della Nazionale italiana ed ex tecnico dell'Inter, ha parlato anche dei nerazzurri nel corso della lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport:

Cosa ha di pazzo l'Inter?

"Può battere le squadre più forti e poi perdere con quelle più deboli. Se hai giocatori forti hai il compito di metterli insieme il prima possibile e di motivarli nel modo giuisto".

Conte può farcela?

"Sì, anche perché il club mi sembra che si sia assestato e che tutto va nella direzione giusta. Non è facile trovare i calciatori che gli permettano di fare il salto di qualità, perché li acquistano il Real Madrid o il Manchester United. Hanno capacità di spendere molto più ampie rispetto ai nostri club: è un peccato che un giocatore come Hazard non giochi in Serie A".