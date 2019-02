© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter di Luciano Spalletti non vive un buon momento. Da Coverciano, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha risposto a chi gli ha chiesto della sua ex squadra: "Durante la stagione ci sono momenti difficili per tutti. L'Inter è comunque ancora terza, può migliorare. Questo è il calcio, è un momento difficile, ma deve tener duro. Come hanno recuperato le altre dietro, possono farlo quelle che stanno davanti", le parole del selezionatore azzurro.