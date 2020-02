Mancini sulla corsa Scudetto: "Sarri non è in difficoltà ma domani sera sarà decisiva"

vedi letture

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato al Corriere dello Sport ripartendo dalla lotta scudetto: "Non ho certezze su ciò che accadrà tra Juventus e Inter, sarà una partita durissima". Per l'ex tecnico nerazzurro, Sarri non è in difficoltà anche perché è in corsa per tutti gli obiettivi stagionali ed è ancora primo in classifica. Parlando di un'altra sua ex squadra come la Lazio, il commissario tecnico aggiunge: "Vive un momento magico ed è in piena lotta scudetto perché gioca bene e ogni tassello è al suo posto. Sarà una bella volata".