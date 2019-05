© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un anno fa Roberto Mancini guidava per la prima volta la Nazionale italiana. Il 28 maggio 2018, gli azzurri battevano per 2-1 l'Arabia Saudita a San Gallo, grazie alle reti di Balotelli e Belotti. Il CT, attraverso i propri canali ufficiali, traccia un bilancio dei primi 12 mesi: "È stato un anno molto intenso perché allenare la Nazionale è un grande onore ed è anche difficile. Le cose stanno andando abbastanza bene, per questo volevo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con me fino ad oggi e i tifosi che ci sono stati molto vicini in questi momenti”.