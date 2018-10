Mancini: "Verratti non è al 100%. Immobile deve segnare anche con noi"

Roberto Mancini, CT della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Polonia. Ecco le sue dichiarazioni sulla condizione di alcuni singoli, Verratti e Immobile su tutti: "Verratti è un giocatore di buona qualità, a noi serve. Ha fatto un'ottima partita a Genova, ha bisogno del tempo per conoscere, così come non credo abbia il 100% della condizione. Immobile? Il messaggio non era per me, era per voi. Sono felicissimo se continua a fare gol con la Lazio, li faccia anche con la Nazionale".