Fonte: Dall'inviato allo Spiros Louis, Atene

Roberto Mancini, alla vigilia della sfida fra Italia e Grecia, ha spiegato quale sarà l'atteggiamento azzurro domani, con la necessità però di avere più titolari e non solo un undici fisso. "La nostra mentalità non dipenderà dalla Grecia. Per noi non è semplice avere 30 giocatori in grado di essere intercambiabili. Dovessimo cambiare qualcuno non dovrebbe cambiare il risultato, poi per essere migliori dobbiamo lavorare per molto tempo. Se cambiamo due o tre giocatori non dovrebbero esserci grandi differenze, anche a Udine ne mancavano".