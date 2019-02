Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato in conferenza da Coverciano affrontando diversi argomenti. Su Zaniolo, Cutrone e Chiesa il selezionatore azzurro ha detto: "Zaniolo? Io l'ho chiamato perché lo avevo seguito agli Europei U19 e mi era piaciuto, avevamo capito che poteva essere un giocatore del futuro, poi è stato bravo anche Di Francesco a lanciarlo. Può giocare anche in Nazionale. Ha avuto una crescita velocissima e forse imprevedibile, è un centrocampista moderno, è stato molto precoce. Ora serve mantenersi, lavorando sodo. Ha qualità tecniche e fisiche. Oggi l'unico giovane che ha tante presenze in Serie A è Donnarumma, poi c'è Chiesa. Ai miei tempi magari i giovani avevano più partite. Cutrone? Avrà un futuro in Nazionale ed è sotto la nostra osservazione. Ci sarà nel prossimo stage. Chiesa? Ho sentito Enrico e gli dissi a Natale che doveva fare più gol, si vede che gliel'ha detto. E' un esterno offensivo e il gol deve essere nel suo bagaglio tecnico. Corre molto, con l'esperienza si impara poi a fare una corsa a vuoto in meno. Spero continui così", le parole del ct.