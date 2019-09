Giornata di conferenza stampa per Roberto Mancini, atteso dalle sfide di Qualificazione ad Euro 2020 contro Armenia e Finlandia. Il ct dell'Italia, tra le altre cose, ha spiegato anche i motivi dell'esclusione dai convocati di Zaniolo e Kean: "Sicuramente mi faranno più comodo in avanti. A me non piace lasciare a casa per punire, però son giovani e spero che serva loro per il futuro. Se meriteranno li chiameremo ma devono imparare che devono comportarsi per bene. Un professionista deve essere sempre esemplare".

Ancora su Zaniolo: "Ora non cominciamo a dire che se perdiamo è perché manca Zaniolo. Non bastano 5 partite per essere un campione. Bisogna lavorare tanto e deve capire che quello che ha avuto gli è arrivato all'improvviso. Non ha fatto nulla di grave ma siccome non è la prima volta è bene che impari".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale!