Nicolò Zaniolo ha colpito tanti addetti ai lavori. Prima di tutti, però, il ct Roberto Mancini, che ai microfoni di Sky Sport 24 torna su quella convocazione a sorpresa del centrocampista della Roma: "Avevo visto un giocatore con grandi qualità, fisico e poi avevo capito che era mancino e non se ne vedono molti. Mi è piaciuto molto e l'ho chiamato per conoscerlo meglio, non credo di essere andato molto lontano anche perché ora sta giocando. Ha fisicità e qualità tecniche: è chiaro che deve fare esperienza, ma può diventare un grandissimo centrocampista".