Il Lecce torna in partita al Via del Mare. Al 62esimo, Marco Mancosu ha trasformato un rigore che l'arbitro ha concesso per fallo di Ospina su Farias: adesso il Napoli è avanti 3-1.

