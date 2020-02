vedi letture

Mancosu già a quota 8 gol: è il centrocampista che ha segnato di più per una neopromossa

Autore del momentaneo 1-0 nella sfida in corso proprio in questi minuti contro la SPAL, Marco Mancosu è il centrocampista che ha segnato più reti (8) per una squadra neopromossa in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei. Una statistica che la dice sicuramente lunga sul valore del giocatore classe '88, trascinatore del Lecce di mister Liverani.

