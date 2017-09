Mandragora: "Alla Juve esperienza formativa. Ora voglio salvare il Crotone"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista concessa ai taccuini della Gazzetta dello Sport da Rolando Mandragora, capitano della nuova Italia Under 21 che questa sera affronterà i pari età della Slovenia: "Fare il capitano della Nazionale, a qualsiasi livello, è un grandissimo onore. Mi responsabilizza molto e mi dà la spinta per cercare di fare sempre meglio. L’esperienza mondiale è stata fantastica. Anche se il mio obiettivo era l'Europeo U21".

Mandragora è di proprietà della Juventus, squadra con cui s'è allenato nella passata stagione disputando una sola gara ufficiale: "Credo che allenarsi con Buffon, Barzagli e Bonucci e avere a che fare con la loro leadership nello spogliatoio sia un’esperienza unica che tutti i giovani dovrebbero fare, non solo italiani".

In estate, il centrocampista classe '97 s'è trasferito in prestito al Crotone: "Mi auguro possa essere la stagione della mia consacrazione in A. Col Genoa ho fatto appena 5 presenze da giovanissimo, a Pescara ho vinto la B. Ora devo far bene in A col Crotone, che l’anno scorso ha fatto un’impresa unica. L’obiettivo resta la salvezza, magari facendo più punti possibile e prima possibile".