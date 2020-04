Mandragora: "Chiunque vorrebbe giocare nella Juve ma ora penso solo all'Udinese"

vedi letture

Intervenuto a "Casa Di Marzio" su Instagram, il centrocampista dell'Udinese Rolando Mandragora ha dichiarato: "E' stata un'esperienza travagliata per un infortunio al piede che mi ha permesso di allenarmi con il gruppo solo da inizio aprile, la squadra era in gara sia in campionato che in Champions, i miei compagni stavano benissimo e c'erano poche possibilità per mettersi in gioco. Sono stato nove mesi lontano dal campo, la frattura al piede non mi faceva nemmeno camminare. Se ora sono pronto per la Juve non lo posso dire io, fisicamente lo sono di più rispetto a prima, quello è sicuro (sorride ndr). Mi giocherei volentieri le mie carte, non lo nascondo. Ma ora sono concentrato solo sull'Udinese. C'erano tanti leader, da Buffon a Bonucci e Chiellini. Ho solo ammirazione per loro, per quello che sono umanamente oltre che per ciò che fanno sul campo. Sono persone eccezionali. Qualsiasi giocatore vorrebbe giocare nella Juventus. Poi dal volerlo al farlo la strada è lunga. I difensori più forti? Chiellini e Koulibaly. I modelli? Da Pirlo a De Rossi, da Marchisio a Gerrard".