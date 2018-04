Mandragora: "Il mio obiettivo primario è la salvezza del Crotone"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rolando Mandragora, ex della prossima sfida al Genoa, parla così della gara di domenica prossima al sito ufficiale del club: “Stiamo preparando bene la gara di Genova, con intensità e concentrazione. Sono cresciuto a Genova e nel Genoa dove ho esordito in Serie A e posso solo parlarne bene, ma ora ci giocherò da avversario e spero di ottenere più punti possibili per il raggiungimento della salvezza del Crotone. Buona stagione? Non spetta a me dare giudizi sulle prestazioni, sono contento di quello che sto facendo ma il mio obiettivo primario è la permanenza nella massima serie del Crotone: grinta, determinazione e agonismo per centrare la salvezza”.