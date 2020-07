Mandzukic a caccia di un club. Dopo Fiorentina e Inter irrompe il Galatasaray

Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus, è incerto tra il ritorno in Serie A e l'approdo nella Super Lig turca. Il gigante croato classe 1986 piace a Fiorentina ed Inter in Italia, ma stando a quanto riportato da AS sarebbe cercato con insistenza anche dal Galatasaray. I turchi, in particolare, offrirebbero a Mandzukic, attualmente senza squadra, un ruolo di primo piano in squadra, cosa che potrebbe spingere l'ex juventino ad accettare la proposta del club di Istanbul.