© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic aveva segnato il suo primo gol nella Juve proprio in Supercoppa contro la Lazio: era l’8 agosto 2015 (vittoria 2-0). Adesso - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il croato lascia la Juve dopo 162 incontri e 44 gol, raggiungendo Medhi Benatia all’Al Dhuail, in Qatar. Per lui contratto di 18 mesi e 5,5 milioni ai bianconeri.