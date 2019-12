© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Mandzukic si trova in Qatar ed è pronto a trasferirsi ufficialmente all'Al-Duhail. L'attaccante croato, finito ai margini della rosa di mister Sarri dopo essere stato protagonista assoluto nella Juventus degli ultimi quattro anni, svolgerà nelle prossime ore le visite mediche per poi firmare un contratto di 18 mesi, permettendo così alla 'Vecchia Signora' di incassare circa cinque milioni di euro per il suo cartellino.

Per Mandzukic, in maglia bianconera, si contano 162 presenze e 44 gol totali, con la vittoria di ben quattro Scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane.