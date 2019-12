Mandzukic al passo d'addio. Valigia fatta, resta da sfogliare la margherita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella di ieri contro la Sampdoria potrebbe essere stata l'ultima partita di campionato da tesserato della Juventus di Mario Mandzukic. Il tecnico Sarri, fin dalle prime ore di ritiro estivo, è stato chiaro: il croato non rientra nella sua idea di calcio e può partire senza problemi. In estate non è stato possibile trovare una sistemazione, con lo stesso giocatore che ha rifiutato diverse proposte con l'idea di scegliere con la dovuta calma. Ma dopo 5 mesi passati in naftalina è giusto tornare a giocare. E nelle prossime settimane si materializzerà l'addio.

Italia o estero? - Nei mesi scorsi il giocatore ha rifiutato campionati minori (sportivamente, non certo economicamente), dicendo no a Cina, Stati Uniti e Qatar. La sua intenzione infatti è quella di giocare ancora ad alti livelli, di sentirsi importante, di essere al centro di un progetto sportivo. E le piste più concrete, oggi, sembrano essere 2, al massimo 3. Una porta nella Milano sponda rossonera, con i dirigenti milanisti che stanno ancora aspettando una risposta da parte di Ibrahimovic ma che intanto tengono viva la pista croata. Poi c'è il Borussia Dortmund, club che da tempo segue la vicenda del giocatore e che potrebbe accelerare per dare soluzioni tattiche diverse a Favre. Quindi il Siviglia, squadra che anche in passato si era interessata a lui, ma dalla quale lo stesso Mandzukic non sembrava particolarmente attratto.