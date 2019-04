Mandzukic e la possibile prova tv. Sanzione senza senso nell'era del VAR

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibile prova tv per Mario Mandzukic per il calcio ad Alessio Romagnoli. E' questa la notizia più rilevante proveniente questa mattina da Milano, dalla riunione tra capitani, allenatore e arbitri. Una possibile squalifica su cui sta riflettendo e valutando il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo il mancato penalty concesso al Milan sul finale della sfida contro la Juventus. Un rigore che, visto al replay, ci stava tutto.

Ecco quindi la possibile prova tv per il croato, sanzione anacronistica nell'era del VAR. Perché è giusto che quell'episodio non sia stato visto dal direttore di gara Fabbri, che stava seguendo lo svolgimento dell'azione. Meno, però, che non l'abbia notato il VAR Calvarese, lì dinanzi al monitor (insieme all'AVAR Tolfo) proprio per prendere queste decisioni in presa diretta.

E invece nemmeno loro si sono accorti di quanto accaduti sul finale del match dell'Allianz Stadium. Affermazione quasi paradossale nell'era della tecnologia, che in teoria avrebbe dovuto mandare in pensione la prova tv. Al contrario, viva e vegeta.

L'altra notizia arrivata dalla riunione è quella relativa ai falli di mano. La mancanza di uniformità vista nell'ultimo turno di campionato è apparsa sconcertante: sempre in Juventus-Milan non dato un rigore per tocco col braccio di Alex Sandro. Fabbri, dopo aver rivisto l'azione dinanzi al monitor, ha infatti deciso di non sanzionare il tocco col braccio del brasiliano.

Meno di 24 ore dopo, è invece arrivato il rigore per la Lazio per un tocco col braccio di Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo s'è visto carambolare il pallone sull'arto superiore dopo che in un primo momento aveva colpito il fianco. In passato, in questi casi, l'arbitro non concedeva mai rigore. Ieri invece sì, col placet di Rizzoli che oggi ha promosso la decisione dell'arbitro Abisso. "Ci hanno detto che dipende da come è posizionato il braccio, anche se tocca prima un'altra parte del corpo", ha detto al termine dell'incontro Leonardo Semplici, che ha quindi rivelato la posizione dell'AIA sul tema: non c'è una posizione precisa, si dovrà valutare caso per caso.