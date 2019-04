© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante croato Mario Mandzukic questa mattina ha sottoscritto un nuovo contratto con la Juventus valido fino a giugno 2021. Un nuovo accordo motivato da questioni tecniche, visto che l'ex Atletico Madrid è un pilastro della squadra di Max Allegri, ma anche motivazionali. Mandzukic è un esempio nello spogliatoio bianconero e la stessa Juventus l'ha sottolineato nel suo comunicato: "Il carisma di Mario - si legge sul sito ufficiale - è un qualcosa che si percepisce ogni volta che scende in campo: d’altra parte, stiamo parlando di un campione col palmarès tra i più ricchi d’Europa (solo in bianconero, tre Scudetti, altrettante Coppe Italia e una Supercoppa Italiana). Mandzukic è un campione che trascina con l’esempio. Un esempio che continuerà a dare per altri due anni".