Mandzukic consola Pjaca: "Buona fortuna per il recupero, sono con te"

Mario Mandzukic, compagno di squadra in Nazionale e in passato nella Juventus di Marko Pjaca, ha confortato lo sfortunato calciatore della Fiorentina con un messaggio sul proprio account Instagram: "Tu sai quanta pazienza e quanto lavoro ci vuole per tornare dopo un brutto infortunio. Tu sai già che dentro di te hai questa forza. Buona fortuna per l'operazione e per il recupero. Io sono sempre con te".