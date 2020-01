© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic, seppur malvolentieri, ha affrontato anche l'argomento Juve nella conferenza stampa di presentazione come nuovo attaccante dell'Al Duhail. Questo il pensiero del croato: "Non mi piace parlare del passato. Guardo avanti. Tutto quello che volevo dire l'ho messo sui social, non voglio ripetermi. Allegri? Ogni allenatore è diverso, ho imparato qualcosa di nuovo da tutti e sono contento di aver lavorato con Allegri. CR7 lo conoscono tutti, è un top payer, un giocatore incredibile. Lavora tanto su se stesso. Mi è piaciuto davvero giocare con lui, ci capivamo perfettamente. Non giocare? È stato qualcosa di nuovo per me, ma sono stato un guerriero per tutta la mia carriera. Ho lavorato duro per tenermi in forma. Ovviamente ho bisogno di conoscere i miei compagni, ma mi sento bene".